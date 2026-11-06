Electrotherm (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Electrotherm (India) lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Electrotherm (India) ein Ergebnis je Aktie von -16,970 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,12 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at