Electrotherm (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Electrotherm (India) hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electrotherm (India) 21,78 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 9,13 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at