Electrotherm (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Electrotherm (India) präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 27,80 INR gegenüber 69,34 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 9,04 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 16,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at