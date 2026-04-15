electrovac Aktie
WKN DE: ELE000 / ISIN: NET00ELE0000
|IPO
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15.04.2026 14:38:39
electrovac strebt Ende April an die Börse - Preisspanne steht
Insgesamt sollen dazu in der Zeit vom 17. April bis voraussichtlich 27. April bis zu 4,76 Millionen Aktien platziert werden, die aus einer Kapitalerhöhung sowie aus dem Bestand der Altaktionärin electrovac Holding AG stammen. Mit dem eingenommenen Kapital aus dem Börsengang will das Unternehmen den Ausbau seiner internationalen Produktionskapazitäten beschleunigen. Basierend auf der Mitte der Preisspanne läge der Nettoemissionserlös aus neu ausgegebenen Aktien bei rund EUR 30 Millionen Euro, hieß es.
Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg stellt eigenen Angaben zufolge als Spezialist für hermetische Gehäuse moderne Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik her. Das Unternehmen beschäftigt rund 550 Menschen an derzeit vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand. Das Unternehmen beliefert rund 250 Kunden, unter anderem auch aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie.
/tav/jha/
SALZWEG (dpa-AFX)
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