electrovac Aktie

electrovac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ELE000 / ISIN: NET00ELE0000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IPO 15.04.2026 14:38:39

electrovac strebt Ende April an die Börse - Preisspanne steht

electrovac strebt Ende April an die Börse - Preisspanne steht

Beim geplanten Börsengang der electrovac AG sollen die Aktien zu einem Preis von 7,80 bis 10,20 Euro angeboten werden.

Das teilte der Spezialist für hermetische Verpackungen am Mittwoch in Salzweg mit. Das Unternehmen strebt dabei in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, der erste Handelstag soll voraussichtlich der 30. April werden.

Insgesamt sollen dazu in der Zeit vom 17. April bis voraussichtlich 27. April bis zu 4,76 Millionen Aktien platziert werden, die aus einer Kapitalerhöhung sowie aus dem Bestand der Altaktionärin electrovac Holding AG stammen. Mit dem eingenommenen Kapital aus dem Börsengang will das Unternehmen den Ausbau seiner internationalen Produktionskapazitäten beschleunigen. Basierend auf der Mitte der Preisspanne läge der Nettoemissionserlös aus neu ausgegebenen Aktien bei rund EUR 30 Millionen Euro, hieß es.

Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg stellt eigenen Angaben zufolge als Spezialist für hermetische Gehäuse moderne Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik her. Das Unternehmen beschäftigt rund 550 Menschen an derzeit vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand. Das Unternehmen beliefert rund 250 Kunden, unter anderem auch aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie.

/tav/jha/

SALZWEG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

IPO-Fantasie bei Electrovac-Aktie: Unternehmen plant Schritt an die Börse
Bill Ackman plant Mega-IPO: Pershing Square USA vor dem Börsendebüt - das müssen Investoren wissen
IPO-Countdown bei Anthropic: Könnte der Börsengang schon im Oktober starten?

Bildquelle: Kritchanut / Shutterstock.com,istock/Yong Hian Lim,MaximP / Shutterstock.com,Lim Yong Hian / Shutterstock.com

Nachrichten zu electrovac AG

mehr Nachrichten

Analysen zu electrovac AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen