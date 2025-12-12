|
Electrovaya: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Electrovaya veröffentlichte am 10.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,19 Prozent auf 28,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,130 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 89,25 Millionen CAD gegenüber 60,71 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
