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13.08.2026 06:31:29
Electrovaya stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Electrovaya hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electrovaya im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 23,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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