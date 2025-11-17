|
Eledon Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eledon Pharmaceuticals hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eledon Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,320 USD vermeldet.
