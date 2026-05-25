25.05.2026 06:31:29

Elegant Floriculture Agrotech (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elegant Floriculture Agrotech (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,02 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,09 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12267,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,94 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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