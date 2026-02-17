Elegant Floriculture Agrotech (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Elegant Floriculture Agrotech (India) hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 68,50 Prozent zurück. Hier wurden 3,3 Millionen INR gegenüber 10,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

