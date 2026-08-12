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12.08.2026 06:31:29
Elegant Marbles Grani Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Elegant Marbles Grani Industries äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,24 INR gegenüber 2,82 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Elegant Marbles Grani Industries einen Umsatz von 68,2 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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