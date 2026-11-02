Elegant Marbles Grani Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elegant Marbles Grani Industries hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,50 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Elegant Marbles Grani Industries 4,09 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elegant Marbles Grani Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,1 Millionen INR im Vergleich zu 81,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at