Elegant Marbles Grani Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Elegant Marbles Grani Industries hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 81,7 Millionen INR – eine Minderung von 21,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 103,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at