Elekta A B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elekta A B hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,550 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,07 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,624 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,07 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at