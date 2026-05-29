Elekta A B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elekta A B hat sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,26 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,010 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,76 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,16 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,350 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Elekta A B ein Ergebnis je Aktie von 0,620 SEK vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,20 Prozent auf 18,02 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 16,72 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at