Elekta A B hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,13 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 SEK je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,36 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 4,07 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,939 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 4,23 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at