|
28.08.2026 06:31:29
Elekta A B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Elekta A B hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,69 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 3,54 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elekta A B 3,65 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,553 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3,62 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.