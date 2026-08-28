Elekta A B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Elekta A B hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,69 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,54 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elekta A B 3,65 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,553 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3,62 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at