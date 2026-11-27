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27.11.2026 06:31:29
Elekta (B) Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Elekta (B) Un hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Elekta (B) Un 0,060 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Elekta (B) Un im vergangenen Quartal 447,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Elekta (B) Un 430,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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