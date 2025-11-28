Elekta (B) Un präsentierte Quartalsergebnisse

Elekta (B) Un stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,77 Prozent auf 430,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 418,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

