|
08.09.2026 06:31:28
Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered hat am 05.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 14,8 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!