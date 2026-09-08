Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered hat am 05.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,8 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at