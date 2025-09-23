|
23.09.2025 06:31:30
Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered gab am 20.09.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered im vergangenen Quartal 14,6 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered 14,1 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt tiefer -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Auch der deutsche Leitindex gab nach. An den US-Börsen ging es in der neuen Woche aufwärts. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Montag uneinheitlich.