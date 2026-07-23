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23.07.2026 06:31:29
Elektro-Electricidade e Servicos gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Elektro-Electricidade e Servicos hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,46 Milliarden BRL – ein Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elektro-Electricidade e Servicos 2,35 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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