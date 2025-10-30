Elektro-Electricidade e Servicos informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Elektro-Electricidade e Servicos stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Elektro-Electricidade e Servicos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 BRL je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2,61 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,41 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at