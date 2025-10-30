Elektro-Electricidade e Servicos SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Elektro-Electricidade e Servicos SA lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,96 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,61 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elektro-Electricidade e Servicos SA 2,41 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at