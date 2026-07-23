Elektro-Electricidade e Servicos SA präsentierte Quartalsergebnisse

Elektro-Electricidade e Servicos SA hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,59 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Elektro-Electricidade e Servicos SA 1,23 BRL je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2,46 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,35 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at