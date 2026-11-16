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16.11.2026 06:31:29
Elektro Ljubljana dd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Elektro Ljubljana dd hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,04 EUR gegenüber 0,030 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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