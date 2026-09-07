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07.09.2026 06:31:29
Elektro Ljubljana dd verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Elektro Ljubljana dd ließ sich am 04.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elektro Ljubljana dd die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 25,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elektro Ljubljana dd 23,3 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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