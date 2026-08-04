Elektro Maribor dd Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Elektro Maribor dd Registered hat am 02.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elektro Maribor dd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,3 Millionen EUR im Vergleich zu 17,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at