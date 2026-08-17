Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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17.08.2026 10:47:56
Elektro-Modell der Italiener: Ferrari versteigert einen Luce für 40 Millionen Dollar
Das erste Produktionsfahrzeug des E-Ferraris löst heftige Debatten aus, die sogar Auswirkungen auf dem Aktienmarkt haben. Der erste Luce bringt bei einer Auktion ein Vielfaches des eigentlichen Verkaufspreises ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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30.07.26
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30.07.26
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30.07.26
|ROUNDUP: Ferrari hebt Jahresprognose - Aktie kaum beeindruckt (dpa-AFX)
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29.07.26
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|11.02.26
|Ferrari Hold
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|10.02.26
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