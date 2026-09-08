Elektro Primorska dd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elektro Primorska dd gab am 05.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 12,0 Millionen EUR gegenüber 11,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at