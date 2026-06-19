Elektro Primorska dd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elektro Primorska dd hat am 17.06.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz wurden 14,9 Millionen EUR gegenüber 11,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,270 EUR gegenüber 0,240 EUR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Elektro Primorska dd 48,35 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 44,23 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at