Elektro Primorska dd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Elektro Primorska dd hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Elektro Primorska dd 0,120 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Elektro Primorska dd im vergangenen Quartal 11,1 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Elektro Primorska dd 11,3 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at