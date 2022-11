Elektro- und Digitalindustrie nach ersten drei Quartalen kräftig im Plus

BERLIN (Dow Jones)--Die Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind im September 2022 mit einem Minus von 0,1 Prozent auf Vorjahresniveau geblieben, in den gesamten ersten drei Quartalen dieses Jahres gingen aber 11,7 Prozent mehr neue Bestellungen ein als im Vorjahr. Das teilte der ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie mit. "Die jüngste Seitwärtsbewegung dürfte dabei vor allem einem Basiseffekt geschuldet sein", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Denn ein Jahr zuvor waren die Bestellungen aufgrund von Großaufträgen überproportional stark gestiegen - die Messlatte lag aktuell also recht hoch."

Die Inlandsbestellungen erhöhten sich im September um 1,6 Prozent, die Auslandsorders gaben um 1,4 Prozent nach. In den ersten neun Monaten lagen die Inlandsaufträge 10,4 Prozent im Plus, und die Auslandsorders rückten um 12,8 Prozent vor. Die preisbereinigte Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter lag im September laut ZVEI um 7,8 Prozent über Vorjahr. Von Januar bis September übertraf sie ihr entsprechendes Niveau aus 2021 um 3,5 Prozent. Mit 21,1 Milliarden Euro erzielten die nominalen Erlöse der deutschen Elektro- und Digitalindustrie im September 2022 ein Plus von 18,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kumuliert von Januar bis September summierte sich der aggregierte Branchenumsatz auf 164,1 Milliarden Euro - ein Zuwachs von 11,6 Prozent gegen Vorjahr.

