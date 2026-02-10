BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
10.02.2026 12:59:00
Elektroauto BMW i3 kommt als Limousine und Kombi
BMWs kommendes Elektroauto heißt i3. Die elektrische Version der beliebten Dreier-Reihe soll im Sommer kommen und ab 2027 auch als M-Version verkauft werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
