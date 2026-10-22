Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Zulassungszahlen
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22.10.2026 11:12:00
Elektroauto-Boom in der EU: BYD und Tesla profitieren
EU-Automarkt wächst im September weiter
Über alle Antriebsarten hinweg legte die Zulassungszahl im September weiter zu, und zwar um 9,3 Prozent auf 971,048 Fahrzeuge. Für das Dreivierteljahr ergibt sich damit ein Anstieg um 5,7 Prozent auf knapp 8,52 Millionen Fahrzeuge.
BYD und Tesla legen deutlich zu
Während die Zulassungszahl der Marken des Volkswagen-Konzerns inklusive der PPorsche von Januar bis Ende September mit 2,23 Millionen fast auf der Stelle trat, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um 150 Prozent auf 206.002 nach oben. Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 188.035 Autos 70 Prozent mehr. Für BMW ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent und für Mercedes-Benz Group ein Anstieg von 3,6 Prozent.
Die BYD-Aktie brach in Hongkong dennoch deutlich um 5,27 Prozent auf 67.400 HKD ein.
BRÜSSEL (dpa-AFX)
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