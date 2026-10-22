Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zulassungszahlen 22.10.2026 11:12:00

Elektroauto-Boom in der EU: BYD und Tesla profitieren

Elektroauto-Boom in der EU: BYD und Tesla profitieren

Hohe Spritpreise verändern die Dynamik auf dem europäischen Automarkt. Die aktuellen Zulassungszahlen zeigen, welche Antriebe und Hersteller besonders gefragt sind.

Autokäufer in der Europäischen Union greifen in Zeiten hoher Benzinpreise immer öfter bei E-Autos zu. Nach einem Wachstum der Zulassungszahlen um fast die Hälfte auf 1,93 Millionen Fahrzeuge kommen reine Elektroautos (BEV – battery electric vehicles) in den neun Monaten bis Ende September 2026 mittlerweile auf einen Marktanteil von 22,7 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das ist ein Wachstum von 6,6 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Die Zulassungszahlen von Benzinern und Diesel-Pkw sanken im Dreivierteljahr jeweils um ein Fünftel.

EU-Automarkt wächst im September weiter

Über alle Antriebsarten hinweg legte die Zulassungszahl im September weiter zu, und zwar um 9,3 Prozent auf 971,048 Fahrzeuge. Für das Dreivierteljahr ergibt sich damit ein Anstieg um 5,7 Prozent auf knapp 8,52 Millionen Fahrzeuge.

BYD und Tesla legen deutlich zu

Während die Zulassungszahl der Marken des Volkswagen-Konzerns inklusive der PPorsche von Januar bis Ende September mit 2,23 Millionen fast auf der Stelle trat, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um 150 Prozent auf 206.002 nach oben. Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 188.035 Autos 70 Prozent mehr. Für BMW ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent und für Mercedes-Benz Group ein Anstieg von 3,6 Prozent.

Die BYD-Aktie brach in Hongkong dennoch deutlich um 5,27 Prozent auf 67.400 HKD ein.

BRÜSSEL (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BYD-Aktie fester: BYD modernisiert den Seal 06 mit LiDAR-Technologie
BYD-Aktie vor Zahlen: Das erwarten Experten vom Tesla-Konkurrenten
BYD-Aktie: Halbjahresgewinn des Tesla-Konkurrenten sinkt

Bildquelle: Andrey_Popov / Shutterstock.com,Kurt F. Domnik / pixelio.de,Zapp2Photo / Shutterstock.com,letunas / shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
19.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 58,00 0,66% BMW AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,72 -1,18% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Stellantis 3,61 -4,77% Stellantis
Tesla 332,85 -1,10% Tesla
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,96 0,12% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen