BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
11.02.2026 12:23:00
Elektroauto BYD Atto 3: Facelift bringt Umstellung auf 800 Volt
Beim BYD Atto 3 soll nicht nur die Ladeleistung kräftig steigen. Der Antrieb erstarkt ebenfalls deutlich und wird um die Option auf Allrad erweitert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
