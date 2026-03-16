Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
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16.03.2026 15:00:00
Elektroauto Kia EV2: Basismodell ab 26.600 Euro
Kia startet den Verkauf des ID.Polo-Konkurrenten EV2, der mit zahlreichen Optionen Kunden anlocken soll. Zumindest das Basismodell erscheint günstig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Kia Motors Corp
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27.01.26
|Ausblick: Kia Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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30.10.25
|Ausblick: Kia Motors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kia Motors Corp
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