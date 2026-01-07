Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
07.01.2026 09:12:00
Elektroauto Renault Twingo: Optimiert für den Stadtverkehr
Renault hat sich entschieden, den Twingo mit einer umfangreichen Ausstattung zu versehen, und dafür Leistung und Reichweite knappzuhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
|6,60
|-3,65%
|Renault S.A.
|33,74
|-4,26%