ACC Aktie
WKN: 946090 / ISIN: INE012A01025
|
09.02.2026 17:24:00
Elektroautos: ACC will Batteriewerk in Kaiserslautern nicht mehr bauen
Gemeinsam wollten große Autokonzerne eine Fabrik für E-Auto-Akkus in der Pfalz errichten. Trotz zugesagter Subventionen scheint sich das nicht mehr zu lohnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACC Ltd Dematerialised
Analysen zu ACC Ltd Dematerialised
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACC Ltd Dematerialised
|1 706,25
|2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.