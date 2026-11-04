Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
04.11.2026 14:52:38
Elektroautos in Deutschland weiterhin stark gefragt
FLENSBURG (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland hat sich im Oktober erneut fortgesetzt. Rund 94.000 reine Elektroautos (BEV) wurden im vergangenen Monat neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Das seien rund 80 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Grund für die Entwicklung dürften die E-Auto-Prämie des Bundes sowie hohe Spritpreise sein.
Die reinen Stromer machten mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Neuzulassungen im Oktober aus. Mit Diesel oder Benzin betriebene Pkw kamen gemeinsam auf rund 62.400 Neuzulassungen - beide Kraftstoffarten verzeichneten starke Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden rund 254.500 Pkw neu zugelassen, was laut KBA einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Oktober 2025 entspricht.
Experte: E-Auto-Prämie als Treiber für E-Auto-Boom
Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY sieht vor allem die Förderung als Treiber: "Der Markt läuft - aber er läuft vor allem wegen der Prämie." Spannend werde es, wenn das Geld nicht mehr fließt. "Ich gehe davon aus, dass die Elektro-Zulassungen dann wieder deutlich einbrechen."
Absatz chinesischer Autos stark gestiegen
EY zufolge profitieren vom Aufwärtstrend beim Neuwagenabsatz seit Monaten vor allem ausländische Autokonzerne - die deutschen Konzerne verlieren demnach Monat für Monat Marktanteile. Am stärksten legten erneut chinesische Hersteller zu. "Ihr Marktanteil stieg von 5,2 auf 8,4 Prozent", teilte EY mit./cab/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
05.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|60,80
|-0,03%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,43
|0,44%
|Stellantis
|3,95
|-4,09%
|Tesla
|306,95
|-10,59%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,52
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.