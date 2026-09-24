Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.09.2026 15:39:00
Elektroautos überholen Verbrenner bei VW-Bestellungen in Deutschland
Volkswagen passt seine deutsche Produktion an: In Wolfsburg entfallen Sonderschichten für Verbrenner, Emden und Zwickau sollen mehr Elektroautos bauen.
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
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|23.09.26
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|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
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|21.09.26
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