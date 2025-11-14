Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
14.11.2025 12:02:00
Elektroautos von Mercedes: Plan für den Weg an die Spitze
Mercedes krempelt seine Palette komplett um. Bis 2027 bekommen viele wichtige Modelle ein 800-Volt-Batteriesystem und ein konventionelles Design.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
