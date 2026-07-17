Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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17.07.2026 08:28:00
Elektroboot: Frauscher x Porsche bricht eigenen Speed-Rekord in Monaco
Frauscher x Porsche knackt mit einer 790 Spectre den Geschwindigkeitsrekord für Serien-Elektrosportboote – erneut. Im Vorjahr gelang das mit einer 850 Fantom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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