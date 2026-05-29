Elektrocieplownia Bedzin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Elektrocieplownia Bedzin veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Elektrocieplownia Bedzin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 24,5 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,2 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at