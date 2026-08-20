Elektroimportoren AS Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Elektroimportoren AS Registered ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elektroimportoren AS Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 388,4 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 367,2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at