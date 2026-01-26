26.01.2026 10:10:38

Elektroindustrie erwartet 2026 erstmals wieder Wachstum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Jahren Flaute rechnet die deutsche Elektroindustrie 2026 erstmals wieder mit Wachstum. "Die Branche hat sich stabilisiert. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem realen Produktionsplus von zwei Prozent", sagte der Präsident des Branchenverbandes ZVEI, Gunther Kegel, in Frankfurt.

Das preisbereinigte Minus für das vergangene Jahr dürfte zudem deutlich niedriger ausgefallen sein als befürchtet: Prognostiziert hatte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) einen Rückgang um zwei Prozent bei der Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter hierzulande. Tatsächlich stand von Januar bis einschließlich November ein Minus von 0,5 Prozent in den Büchern.

EU-Binnenmarkt rettet die Bilanz

Die nominalen Erlöse der Branche drehten 2025 sogar ins Positive: Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich nach ZVEI-Daten voraussichtlich ein Wert von 226 Milliarden Euro. Das wären 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gute Geschäfte innerhalb der Europäischen Union glichen Rückgänge in den wichtigen Exportmärkten USA und China aus. ZVEI-Präsident Kegel betont, angesichts der schwierigen geopolitischen Lage müsse der europäische Binnenmarkt gestärkt werden.

Die Zahl der Beschäftigten in der Branche in Deutschland blieb relativ stabil: Ende November waren nach Verbandsangaben gut 877.000 Menschen in der Elektro- und Digitalindustrie tätig und damit 1,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./ben/DP/jha

