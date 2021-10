Elektroindustrie wächst weiter zweistellig

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Die Auftragseingänge in der deutschen Elektroindustrie sind im August 2021 nach Angaben des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) erneut zweistellig gestiegen. Insgesamt nahmen sie demnach um 25,4 Prozent gegenüber Vorjahr zu. Aus dem Inland gingen 21,4 Prozent mehr neue Bestellungen ein; die Aufträge aus dem Ausland legten um 28,4 Prozent zu. Dabei erhöhten Kunden aus dem Euroraum ihre Orders mit 31,8 Prozent etwas stärker als die Geschäftspartner aus Drittländern mit 27,0 Prozent.

In den gesamten ersten acht Monaten dieses Jahres belief sich der Bestellzuwachs laut ZVEI auf 26,2 Prozent gegenüber Vorjahr. "Damit konnte auch der vergleichbare Vorkrisenwert aus dem Jahr 2019 zweistellig überboten werden, nämlich um knapp 15 Prozent", sagte Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Mit einem Plus von 31,3 Prozent nahmen die Auslandsaufträge auch zwischen Januar und August stärker zu als die Inlandsbestellungen, die um 20,4 Prozent stiegen. Aus der Eurozone gingen hier 30,6 Prozent mehr Orders ein und aus Drittländern 31,7 Prozent.

Die preisbereinigte Produktion der Elektrobranche lag im August den Angaben zufolge um 13,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Zeitraum von Januar bis August erzielte sie ein Plus von 12,3 Prozent gegenüber 2020. Auch der Branchenumsatz stieg im August zweistellig auf 15,7 Milliarden Euro - ein Plus von 12,1 Prozent. Kumuliert von Januar bis einschließlich August dieses Jahres kamen die aggregierten Branchenerlöse auf 128,6 Milliarden Euro und damit plus 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "So gut es auf der Nachfrageseite derzeit auch läuft, so hartnäckig zeigen sich allerdings die allgegenwärtigen Materialknappheiten und Lieferprobleme auf der Angebotsseite", sagte Gontermann. "Vier von fünf Branchenfirmen berichten hier nach wir vor von teils erheblichen Schwierigkeiten".

