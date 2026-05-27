Elektrotim stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elektrotim hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 81,1 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 10,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at