Elektrotim veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Elektrotim lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,65 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 139,7 Millionen PLN, gegenüber 162,5 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at