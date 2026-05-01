Element 29 Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Element 29 Resources hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at