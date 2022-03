Element Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Element Financial gab am 02.03.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Element Financial ein EPS von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 245,5 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,840 CAD gegenüber 0,850 CAD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 973,82 Millionen CAD – ein Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Element Financial 963,09 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,806 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 966,80 Millionen CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at